L’universo di La Casa di Carta si espande ancora: Netflix annuncia un nuovo capitolo della storia

Foto dal profilo Instagram di La Casa De Papel

ROMA – “L’Universo di La Casa di Carta continua ad espandersi” perché “la rivoluzione non finisce mai”. Così Netflix ha annunciato che la popolare serie creata da Álex Pina continuerà a crescere con nuove storie.

La piattaforma ha lanciato un teaser che non rivela tutti i dettagli del progetto, ma sottolinea come il franchise sia pronto a rivelare nuovi archi narrativi. Sui social è stata pubblicata l’immagine che vede protagonista Il Professore, interpretato da Álvaro Morte.

C’è chi ipotizza (o spera) che Netflix rivelerà un sequel della serie principale, ormai chiusa cinque anni fa, chi, invece, propende per ulteriori spin-off. Un’ultima opzione molto plausivile visto il successo di Berlino.

BERLINO E LA DAMA CON L’ERMELLINO

Dal 15 maggio sarà disponibile su Netflix Berlino e la dama con l’ermellino, seconda stagione della serie dedicata al personaggio interpretato da Pedro Alonso.

Nei nuovi episodi, Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l’ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.

L’ANNUNCIO A SIVIGLIA

L’annuncio dell’espansione dell’universo, è stato dato in diretta a Siviglia, proprio durante la première di Berlino e la dama con l’ermellino. Una barca piena di persone vestite con le iconiche tute rosse e le maschere di Dalí ha navigato lungo il fiume Guadalquivir al ritmo di “Bella Ciao”. La cantante Rosalia si è esibita durante la serata con alcuni suoi brani tratti dall’ultimo disco “Lux”.

ROSALÍA cantando •LA PERLA• sobre las aguas del río Guadalquivir para poner el broche final, por todo lo alto y con fuegos artificiales, a la premiere de Berlín (serie de @Netflix) esta noche en Sevilla pic.twitter.com/ZfqFqy9dXl — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) May 9, 2026