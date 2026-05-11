Garlasco, l’esperto penalista: “Da narrazione mediatica forte influenza sui processi, effetti distorsivi evidenti”

BOLOGNA – “Quello di Garlasco è un caso emblematico di una fortissima, devastante influenza della narrazione mediatica, della ricostruzione mediatica, sulla vicenda processuale“. Tant’è che questo caso si sta profilando sempre di più come “uno dei casi paradigmatici in cui la giustizia mediatica si sta sostituendo, o forse si è sostituita, alla giustizia istituzionale. E questo crea degli effetti molto forti sulla giustizia poi che deve essere celebrata solo ed esclusivamente nelle aule di tribunale”. A dirlo è un esperto di diritto penale, Vittorio Manes, docente di diritto penale Università di Bologna e autore del volume “Giustizia mediatica, gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo”. Il professore di diritto è stato intervistato oggi durante la trasmissione ’24 Mattino -Interviste’ su Radio 24.

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“LA GIUSTIZIA MEDIATICA SI È SOSTITUITA A QUELLA ISTITUZIONALE”

Nel caso di Garlasco la narrazione mediatica, spiega Vittorio Manes, “a mio avviso sta condizionando un po’ tutto l’accertamento con effetti distorsivi che sono, credo, particolarmente evidenti, nonostante forse anche lo sforzo di talune parti di evitarlo, ma mi pare indubbiamente uno dei casi paradigmatici in cui la giustizia mediatica si sta sostituendo o forse si è sostituita alla giustizia istituzionale. Questo crea degli effetti molto forti sulla giustizia che poi deve essere celebrata solo ed esclusivamente nelle aule di tribunale”.

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“SUI GIUDICI INFLUENZE SOTTO TRACCIA”

Ma davvero il processo mediatico può influenzare le decisioni dei giudici? “Non abbiamo evidenze empiriche o prove inconfutabili di quanto la rappresentazione mediatica possa influenzare davvero chi deve decidere, spesso le influenze sono sotto traccia, subliminali. Nessun giudice ammetterebbe di essere condizionato nella sua decisione, così come nessun arbitro ammetterebbe di aver fischiato un calcio di rigore perchè influenzato dal pubblico da casa”, risponde il docente. Che prosegue: “Ci sono tuttavia delle tracce o dei testimoni muti” delle possibili influenze. Quali? “Quando si sottovaluta il rigore della regola del ragionevole dubbio e si propende per la condanna, quando si stabiliscono pene più alte del consueto, quando ci sono addebiti colposi che si trasformano in addebiti dolosi, quando si negano circostanze attenuanti che invece ordinariamente sarebbero state concesse”. In queste situazioni, dice l’avvocato, “sembra che ci sia stata un’influenza del contesto sulla decisione del giudice”.

“IL GIUDICE NON È PIÙ LIBERO SE DEVE SCHIERARSI“

Dice ancora l’esperto di diritto che già in passato si è occupato di casi con una forte pressione mediatica: “La differenza è molto sottile, ma quando si crea un determinato fronte nell’opinione pubblica, un orizzonte di attesa normalmente colpevolista, il giudice purtroppo non è più libero di decidere. Quando decide, deve dire da che parte sta, se sta a favore dell’opinione pubblica o contro, e questo è sempre molto pericoloso, perchè il giudice deve essere libero nella sua valutazione, nella sua decisione”.

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“IL PROBLEMA È PRIMA DI TUTTO CULTURALE”

Per arginare questa situazione potrebbe servire un intervento parlamentare o è una questione di come si regolano i giornalisti e le loro fonti? “Francamente le leggi sono importanti ma nessuna legge si può sostituire ai modelli comportamentali deontologici. Qui c’è un notevole problema di deontologia professionale da parte di tutti gli operatori in gioco, gli ordini dovrebbero essere i primi e i sistemi disciplinari, volta a volta del singolo appartenente, dovrebbero governare molto di più questo fenomeno. Non sono francamente convinto che leggi o sanzioni possano dressare o modificare certi comportamenti, il problema è un problema culturale, che ha che fare con la cosiddetta ‘democratizzazione dell’informazione’, ormai l’informazione televisiva rincorre l’universo scomposto dei social network, domina il sensazionalismo, domina la logica dello share, del voler fare audience, e tutto questo trasposto nei meccanismi di amministrazione della giustizia crea degli effetti destruenti, che sono quelli che stiamo vedendo. È molto inquietante questo fenomeno ma credo che abbia radici culturali prima di tutto, nessuna legge può imporre dei comportamenti se non c’è un’adesione del singolo a voler modificare il proprio atteggiamento. Quando sono gli stessi avvocati o magari gli inquirenti che trasferiscono atti coperti da segreto ,non credo sia possibile fermare il bracconaggio se sono le guardie forestali stesse che lo consentono”, conclude il professore.

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