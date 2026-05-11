“L’Italia è pronta a ospitare le Olimpiadi del 2036”

ROMA – “Siamo pronti a ospitare le Olimpiadi del 2036”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala.

“Dopo le parole dei nostri atleti perché bisogna essere timorosi? Bisogna sempre alzare l’asticella e qualora ci fosse piena condivisione del governo, delle regioni e dei comuni perché no?”.

“La mia è un’idea che deve servire di stimolo a tutti loro che sono coinvolti e interessati- ha spiegato- e solo se c’è piena condivisione ci si può sedere attorno a un tavolo, perche unáconto è pensare di candidarsi un altro è pensare di vincere”.

L’ultima candidatura di Roma, 10 anni fa, naufragò con la sindaca del M5S, Virginia Raggi, che non volle andare avanti nel percorso: “Quando feci la maturità c’era un tema intitolato ‘Historia magistra vitae’ , quindi se la storia è maestra di vita devi cercare di non ripetere gli errori…”, ha concluso Buonfiglio.