VIDEO| Eurovision ai nastri di partenza: Sal Da Vinci sfila a Vienna per la cerimonia di apertura. Tutti gli appuntamenti e dove seguirli

ROMA – È ufficialmente entrata nel vivo l’edizione 2026 – la numero 70 – dell’Eurovision Song Contest. La kermesse, quest’anno in scena a Vienna, prende il via con la cerimonia di apertura che si è tenuta domenica 10 maggio.

Sul Turquoise Carpet – nel percorso dal Burgtheater alla sede del municipio – hanno sfilato le 35 delegazioni in gara. Tra queste l’Italia con Sal Da Vinci in testa. Il vincitore di Sanremo ha conquistato tutti con il suo entusiasmo, firmato autografi e scattato foto con i fan presenti.

LE 5 GRANDI ASSENTI DALLA COMPETIZIONE IN PROTESTA CONTRO ISRAELE

Assenti alla sfilata, invece, Spagna, Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi: i 5 Paesi si sono tirati indietro nei mesi scorsi in segno di protesta contro la presenza di Israele, per via della massiccia offensiva militare a Gaza iniziata nell’ottobre del 2023. I primi tre non trasmetteranno le dirette in tv. La Russia rimane esclusa per il conflitto contro l’Ucraina. Già dallo scorso anno, in tanti hanno chiesto lo stesso trattamento per Israele. E, a proposito di contestazioni, durante il carpet, in centro città, circa 200 manifestanti iraniani hanno protestato contro Israele e il regime degli ayatollah.

AL VIA LA GARA CON LE SEMIFINALI

L’attenzione per eventuali altri cortei resta alta, ma – nell’edizione più politica di sempre – ci si concentra sulla musica. Sebbene l’emittente austriaca, ORF (Österreichischer Rundfunk), abbia confermato che non vieterà le bandiere palestinesi né censurerà i fischi del pubblico alla Wiener Stadthalle arena.

Si inizia domani, martedì 12 maggio, con la prima delle due seminifinali in programma. La seconda andrà in scena giovedì 14 maggio. In Italia le si potranno vedere su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La finalissima, invece, avrà luogo sabato 16 maggio. La diretta, in questo caso, si sposterà su Rai 1. A commentare la gara, per il nostro Paese, ci sarano Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

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Sal Da Vinci – in gara con “Per sempre sì” e già qualificato in finale – si esibirà anche nel corso della prima semifinale. Il cantautore è il settimo artista in scaletta.