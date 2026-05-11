lunedì 11 Maggio 2026

L’oroscopo di lunedì 11 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 11-5-2026 ore 7:47Ultimo aggiornamento: 11-5-2026 ore 7:47

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Qualcosa non va, potresti sentirti più stanco, è una giornata apatica. Problemi nel dialogo con gli altri, talvolta anche in ambito lavorativo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Il lavoro chiede un po’ di pazienza perché alcuni riferimenti potranno cambiare, probabili incontri importanti. Attenzione alla forma fisica e all’alimentazione perché lo stress è altissimo. Aiutati con pensieri positivi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Un attimo di stanchezza porta tensione e nella seconda parte della giornata ci sarà qualche tensione di troppo. A volte non ti senti compreso del tutto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi è meglio evitare polemiche. Prabili scontri con amici o capi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

I favori che ti porta la fortuna oggi sono importanti. Datti da fare, soprattutto se conosci qualcuno che può aiutarti a realizzare un progetto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo periodo torna la voglia di amare e rimettersi in gioco: cuori solitari fortunati! Una fase in cui vengono ben accolti i tuoi favori e progetti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un po’ di calo dal punto di vista fisico. L’amore va in secondo piano ma attenzione a non rovinare una unione, sarebbe più opportuno raggiungere un compromesso.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ora puoi lavorare alle proposte, alle soluzioni che arriveranno certamente in questi giorni. I cambiamenti sono favoriti!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi sei più contento di quello che stai facendo. Novità dietro l’angolo, non temere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata che mi sembra un po’ caotica, devi cercare di risolvere un piccolo problema personale, progetti in pista. Sei una persona che ci tiene molto agli altri, ma che a volte esagera nelle valutazioni e questo è controproducente per te!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nel lavoro non tutto è andato a buon fine, evita di fare colpi di testa per le prossime settimane. Sembri solo ad affrontare alcuni problemi, polemiche nella coppia.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi inizi a dare segni di nervosismo, ma questo perché da qualche tempo stai sotto pressione. Crisi in amore e nel lavoro, da cui nascerà qualcosa di molto positivo.



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