Meteo, le previsioni di lunedì 11 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione è più bassa al Nord. La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile al Settentrione e localmente al Centro, sarà soleggiato al Sud e anche più caldo. Nel dettaglio: le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni settentrionali a nord del Po, la Liguria centro orientale e la Toscana settentrionale, altrove ci sarà bel tempo con caldo estivo in Sicilia.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo instabile o a tratti perturbato su tutti i settori a nord del Po dove ci saranno piogge e locali temporali a carattere irregolare. Sarà più asciutto in Emilia Romagna e sul basso Veneto, così come sulla Liguria occidentale. Venti di Libeccio, mari mossi e clima mite.

Temperature: valori massimi attesi tra i 17 e i 23°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione non è forte, c’è della locale instabilità. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte stabile e soleggiato con cielo poco nuvoloso. Soltanto sulla Toscana settentrionale potranno verificarsi delle precipitazioni, anche sotto forma di temporale. I venti soffieranno da Libeccio, i mari saranno mossi, le temperature massime saranno in diminuzione, ma non in Sardegna.

Temperature: valori massimi compresi tra i 19 e i 23 gradi su gran parte delle città, fino a 27 a Cagliari.

SUD e SICILIA

La pressione è in aumento sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato; infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Non sono previste precipitazioni degne di nota. I venti soffieranno debolmente da Libeccio, i mari saranno mosso il Tirreno e perlopiù calmi i restati bacini. Caldo in aumento.

Temperature: valori massimi attesi tra i 19°C di Potenza e i 26-27°C di Bari e Palermo.