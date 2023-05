Fedez in ospedale un anno dopo il tumore: visita di controllo per il rapper

ROMA – Un anno dopo aver superato il tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez festeggia l’esito della nuova risonanza magnetica. Nelle sue storie, il rapper fotografa il macchinario e fa il segno della vittoria con le dita e scrive: “L’ansia che mi mette fare la risonanza…visita di controllo ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata“.

Nel marzo 2022, l’operazione al San Raffaele di Milano dopo una diagnosi improvvisa. “Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e non ha preso i linfonodi, per cui non ho dovuto fare la chemio. Al 90% va tutto bene- aveva detto Fedez poco dopo- devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci”.

Della malattia e di molto altro, Fedez parlerà nella nuova stagione della serie di Amazon Prime Video “The Ferragnez”. Sulla piattaforma dal 18 maggio i primi 4 episodi.

