Tg Cultura, edizione dell’11 maggio 2023

DAVID DI DONATELLO, ‘LE OTTO MONTAGNE’ È IL MIGLIOR FILM

Il Miglior Film dell’anno è ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, vincitore della 68esima edizione dei premi David di Donatello. Il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli si è aggiudicato anche Miglior sceneggiatura non originale, Miglior autore della fotografia e Miglior Suono. A trionfare anche ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio – che ha ricevuto il premio per Miglior regia, Miglior attore protagonista con Fabrizio Gifuni, Miglior trucco e Miglior Montaggio – e ‘La stranezza’ di Roberto Andò con la Miglior sceneggiatura originale, il Miglior produttore, i Migliori costumi e la Miglior scenografia. Miglior attrice protagonista è Barbara Ronchi per ‘Settembre’ di Giulia Louise Steigerwalt, mentre tra i vincitori anche Elodie per ‘Proiettili’, il brano che ha accompagnato ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa.

TORNA A CORTONA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA

More or Less è il tema scelto per la 13esima edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia in programma dal 13 luglio al primo ottobre 2023 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il clou della manifestazione sarà, come ogni anno, nelle giornate inaugurali del festival, dal 13 al 16 luglio, quando si danno appuntamento a Cortona i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop, per promuovere la riflessione sull’attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà. A interpretare la dicotomia tra ‘più e meno’ sono stati invitati più di 30 artisti per 26 mostre.

DAL 20 MAGGIO VIA ALLA 18ESIMA BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre 2023, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera la 18esima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia dal titolo The Laboratory of the Future, a cura di Lesley Lokko, organizzata dalla Biennale di Venezia. La mostra è divisa in sei parti, comprende 89 partecipanti, di cui oltre la metà provenienti dall’Africa o dalla diaspora africana. L’equilibrio di genere è paritario e l’età media dei partecipanti è di 43 anni, mentre scende a 37 nella sezione Progetti Speciali della Curatrice, in cui il più giovane ha 24 anni. La 18esima Mostra Internazionale di Architettura sarà la prima grande Mostra di questa disciplina a sperimentare sul campo un percorso per il raggiungimento della neutralità carbonica, riflettendo inoltre essa stessa sui temi di decolonizzazione e decarbonizzazione.

HARRISON FORD E JOHNNY DEPP AL TAORMINA FILM FESTIVAL

Taormina centro del mondo dal 23 giugno al 1° luglio per la 69esima edizione del suo Film Festival. La caratteristica città siciliana è pronta a ospitare registi e star internazionali del calibro di Harrison Ford, in arrivo per la prima italiana di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, diretto da James Mangold, e Johnny Depp, che al Taormina Filmfest presenterà la prima italiana di Jeanne du Barry, diretto da Maïwenn. Tra i più prestigiosi festival cinematografici d’Europa e d’Italia, la kermesse diretta da Barrett Wissman offrirà le sue proiezioni all’interno del Teatro Antico, dove sono attese anche le prime mondiali di I giorni peggiori, diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, e Lo Sposo Indeciso, per la regia di Giorgio Amato.