Nasce a Napoli la pizza Reiki e l’idea di un altro modo per nutrirsi

NAPOLI – “Da anni ragionavo sulle nostre abitudini alimentari. Cibi industrializzati abbondano sulle tavole e spesso sono responsabili di tutte quelle intolleranze e malattie delle quali, ormai, soffriamo. Dovevo fare qualcosa per cercare di invertire questo trend e dimostrare che esiste un altro modo di nutrirsi rispettando colture, tempi e tecniche tradizionali, ecco come nasce il Progetto Pizza Reiki“. Queste le parole del Maestro pizzaiolo Luigi D’Auria che ne ‘Il segreto della Pizza Reiki’, libro tascabile scritto in collaborazione con la giornalista Enrica Buongiorno (Olisterno editore; 63 pagine; 13 euro), propone e dettaglia un progetto di benessere dove la pizza è protagonista.

VIAGGIO FRA PRODUZIONI SANE E PRODOTTO FINALE

Il volume ripercorre il viaggio di questa ricerca che si è avvalsa di esperti e studiosi di alimentazione e territorio, come Renato Faraone Mennella, produttore ed esperto di semi; Luigi Frusciante, professore emerito di Agraria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli; Andrea di Benedetto, ricercatore, agronomo e micologo; e Paolo Guidone, avvocato ed esperto di cultura e territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese.

Dall’acqua che sgorga pura dalle sorgenti di Sarno al pomodoro San Marzano tipico del territorio, dalla farina di grano duro completamente privo di glifosati al lievito madre sino ai latticini. Tutti questi alimenti vengono energizzati positivamente con il Reiki, il metodo giapponese che si basa sull’energia vitale. Il termine Reiki indica il flusso di energia positiva che scorre da Rei a Ki (dalla Treccani: Rei, forza dello spirito; Ki, forza interiore).

La pizza Reiki si propone come la sintesi di un’idea di benessere, “armonia ed energia vitale presente – spiega il Maestro pizzaiolo – in tutti gli ingredienti utilizzati, arricchiti di energia Reiki durante il loro processo, dal seme alla tavola”.

L’OPINIONE DEL PIZZAIOLO SCIAMANO

Alla base del progetto promosso da D’Auria – discendente da una famiglia di panificatori e pizzaioli e titolare a Napoli, nel quartiere Vomero, della pizzeria Mondo Pizza – tre principali obiettivi: la produzione della Pizza Reiki; il confezionamento e vendita di prodotti alimentari Reiki; l’organizzazione di corsi Reiki. E mentre lavora per il loro ottenimento il pizzaiolo sciamano, come D’Auria si definisce sui social, riconoscere di essere egli stesso un canale attraverso cui “l’energia viene spostata dall’universo al corpo che ne ha bisogno”.

“Nulla basta se l’uomo – sostiene – non trasferisce all’impasto quell’energia vitale e quel sentimento d’amore che è alla base di ogni cosa, come la scelta con cura degli ingredienti, l’importanza da dare al cibo e vedere il mangiare come un gesto sacro, non più come atto meccanico”.