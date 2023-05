Scoprire Roma con i maestri IED

ROMA – Visitare quartieri e scorci della Capitale attraverso il racconto esclusivo di esponenti delle arti visive, del design e dell’architettura: succede con ‘La città insegna’, ciclo di lezioni all’aperto organizzate dall’Istituto Europeo di Design.

Garbatella, Prati e Trastevere saranno lo scenario di itinerari insoliti e visioni uniche per questa edizione 2023. Quattro lezioni pubbliche e gratuite che si terranno nelle giornate di sabato 20 e 27 maggio e saranno ospitate da Open House Roma, l’evento annuale che in un solo weekend celebra il design e l’architettura nella Capitale.

A guidare i gruppi saranno l’illustratore Fabio Magnasciutti, la storica della fotografia, curatrice e autrice, Alessia Tagliaventi, e gli architetti e designer Marco Pietrosanto, Francesca Capitani e Marco Lanzetta.

“Si impara dai maestri, ma si impara soprattutto se si è in grado di riconoscere tratti sorprendenti lungo la strada che si percorre ogni giorno – spiega Laura Negrini, direttrice IED Roma – Roma è una grande maestra, perché capace di generare continuamente nuovi legami con la sua comunità. Con la Città Insegna intendiamo stimolare questo scambio e connettere profondamente la scuola e i suoi docenti con il territorio”.

LA CITTÀ INSEGNA: GUIDE E ITINERARI

A Garbatella la photoeditor e storica della fotografia, Alessia Tagliaventi, esplorerà i diversi modi in cui è stato raccontato il quartiere negli anni dai grandi autori e dalle grandi autrici della fotografia: da Franco Pinna a William Klein, da Joel Sternfeld a Basilico, da Martin Parr fino ad oggi, soffermandosi sui diversi sguardi e modi di costruire immaginari alternativi.

Il noto illustratore Fabio Magnasciutti guiderà invece una passeggiata creativa lungo i viali di Villa Sciarra, una delle ville urbane più estese e fascinose della Capitale, e prenderà spunto da ciò che abbiamo intorno per dipanare un processo creativo. Tramite associazioni di idee e con il supporto del gruppo, il docente di illustrazione aiuterà a innescare una scintilla narrativa.

Prati è il terzo e ultimo quartiere protagonista delle lezioni IED. L’architetto Marco Pietrosanto muoverà un percorso tra le architetture più emblematiche del quartiere, sviluppando un racconto itinerante sull’architettura romana del novecento. Negli stessi spazi, i designer Marco Lanzetta e Francesca Capitani, coordinatori del Master IED Roma in Interior Design, porteranno lo spazio domestico al centro della scena, e apriranno le porte di un appartamento esclusivo nei pressi di Piazza Mazzini, un’opera di ridefinizione totale dello spazio e degli arredi di una casa degli anni venti, appartenente a un complesso edilizio realizzato in quegli anni dall’’Istituto nazionale per le case degli impiegati statali sotto l’ala dell’architetto Quadrio Pirani.

La città insegna rientra nel calendario celebrativo del 50esimo anniversario di IED Roma, che per l’occasione ha scelto di dedicare l’intero anno didattico al servizio della città e della sua comunità.

Tra gli appuntamenti aperti a tutti si inserisce una settimana di didattica itinerante, in cui Roma sarà musa ispiratrice di circa 300 studenti e 15 docenti dell’Istituto.

Le prenotazioni per ‘La città insegna’ sono disponibili su Open House Rome.