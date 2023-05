Tananai ‘canta’ Tango in napoletano su TikTok

ROMA – La febbre scudetto contagia anche Tananai. Il cantante, reduce da un concerto a Napoli, ha chiesto ai fan su TikTok di realizzare una versione partenopea di ‘Tango’, la sua canzone presentata a Sanremo che ha conquistato l’Italia. Detto fatto, sul social cinese si sono moltiplicati i video dei follower che intonano la canzone in dialetto napoletano.

TANANAI CANTA TANGO IN NAPOLETANO

Ma non finisce qui. Lo stesso Tananai ha condiviso un video di lui (doppiato) in cui canta la nuova versione del singolo. A dargli la voce potrebbe essere il cantante Gabriele Esposito che sotto il video in un commento ringrazia: “Ti aspetto a Napoli per cantarla insieme”.