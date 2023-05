Don Cosimo Schena ottiene la spunta blu di TikTok: è il secondo prete al mondo

ROMA – Don Cosimo Schena si riconferma uno dei preti più seguiti nei social. Ha infatti ottenuto la spunta blu di TikTok, il badge di verifica dell’identità ambito da molti nella piattaforma più famosa al mondo. Su TikTok non si può richiedere, come accade nelle altre piattaforme come Facebook o Instagram, ma è lo stesso social che decide a chi darla studiando i contenuti e il personaggio che ne rappresenta. Al mondo solo due religiosi al momento ne sono in possesso il filippino don Fiel Pareja, secondo al Papa come seguito sui social, e il prete italiano don Cosimo Schena.

Un riconoscimento che certifica il successo di Don Cosimo Schena, che suoi social con la sua semplicità, che esprime serenità e voglia di ricominciare, ha saputo nel tempo conquistare molti, con le sue poesie e il suo grande amore per gli animali.