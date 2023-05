Bono degli U2 a Napoli omaggia i Campioni d’Italia e indossa la sciarpa della squadra

Foto da Twitter

ROMA – Bono degli U2 è arrivato a Napoli. Sabato 13 maggio si esibirà al teatro San Carlo con lo spettacolo Stories of Surrender. Nella città partenopea l’unica data italiana dell’artista. L’interprete ieri ha compiuto 63 anni e ha festeggiato proprio nel capoluogo campano, cenando in un ristorante in centro.

Appena atterrato a Capodichino, però, Bono ha omaggiato il Napoli Campione d’Italia indossando la sciarpa della squadra che uno dei fan in sua attesa gli ha regalato. Le immagini hanno fatto il giro dei social diventando virali su Twitter.

IL CONCERTO AL SAN CARLO

Ora tutti gli occhi sono puntati a sabato. L’artista non vede l’ora di cantare al San Carlo e ha definito l’appuntamento “un sogno”, un modo per ricordare e celebrare anche il padre, Brendan Robert Hewson, “che era un bel tenore”.

Per questo ha invitato i fan che saranno presenti a seguire un “dress code”. In una mail inviata ai possessori di biglietto ha scritto: “Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d’Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera“. Insomma, sono richiesti abiti eleganti, smoking, perle e simili. Ha, però, specificato che “se avete solo una t-shirt nera ok, ma se nel guardaroba avete un cappello a cilindro o un frac è il momento di tirarli fuori”.

UNA SERATA SENZA CELLULARI

Il concerto sarà filmato, è prevista una produzione successiva. I cellulari, perciò, saranno banditi e imbustati in una custodia all’ingresso.