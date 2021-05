A Bologna spuntano i manifestoni pro Conte: “Grazie da alcuni cittadini dell’Emilia-Romagna”

BOLOGNA – Anche a Bologna spuntano i manifestoni pro Giuseppe Conte già avvistati in altre città: in via Saffi, sul lato della strada che porta fuori città, all’altezza dell’ospedale Maggiore, campeggia un grande cartellone pubblicitario con il volto dell’ex premier in giacca e cravatta blu, lo sguardo rivolto verso l’alto. E la scritta, su sfondo azzurro, “A Giuseppe Conte. Persona credibile che ha operato per il bene comune. Il nostro grazie!”. Firmato, “alcuni cittadini dell’Emilia-Romagna”. Dunque, pressoché identico al manifesto apparso a Milano, ad esempio.