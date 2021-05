Roma, Bertolaso chiude ancora: “Non mi candido, se ne facciano una ragione”

ROMA – “Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione”. Così Guido Bertolaso, che tramite un post sul proprio profilo Facebook chiude ancora alle voci su una sua candidatura per le elezioni amministrative di Roma. Sul suo nome non si era trovato l’accordo all’interno del centrodestra, ma più di un esponente della coalizione aveva continuato a spingere l’ex capo della Protezione civile. Che però sembra irremovibile.

LEGGI ANCHE: Comunali Roma, Bernaudo al centrodestra: “Insieme per un programma rivoluzionario”