Genova, al via ‘SircusEstate’ all’IC Teglia

GENOVA – Con largo anticipo a Teglia partono i programmi per la scuola d’estate. Al via oggi, infatti, ‘SircusEstate’, un ciclo di formazione di circo per bambini e famiglie – promosso dall’istituto comprensivo di Genova Teglia in collaborazione con l’associazione ‘Sarabanda IS’ e la scuola di circo ‘SiRCUS Centro delle Arti del Circo’ – che si concluderà il 26 giugno, nell’anfiteatro della scuola ‘Morante-Bercilli’ di via Linneo 234, con lo spettacolo della compagnia ‘Duo Kaos’ e l’esibizione degli insegnanti di circo che hanno seguito il progetto ‘Sircus’ sin dai sui esordi.



“Obiettivo principale del progetto– spiega la dirigente scolastica Elena Tramelli- è sperimentare il teatro a scuola come forma di linguaggio universale che consente di esperire i ruoli differenti tramite l’interpretazione. Il teatro è prevenzione alla dispersione scolastica come luogo d’integrazione e, ancora, come elemento catartico per rielaborare traumi e formare identità. Nel circo, in particolare- prosegue la preside di questo istituto della periferia genovese che, già durante l’anno, ha portato avanti il progetto ‘Il territorio si fa teatro’, premiato e sostenuto dal ministero dell’Istruzione con il fondo per le emergenze educative- esiste una componente ludico-educativa fondamentale che, attraverso il movimento, stimola i partecipanti a conoscere meglio se stessi e gli altri, sviluppando il potenziale di chi lo pratica. Visti in un’ottica di gioco, gli attrezzi circensi possono incuriosire ed incoraggiare chi vi si approccia per la prima volta rendendolo più ricettivo nei confronti delle proprie esigenze e di quelle altrui”.



‘Sircus’, dunque, comincia oggi online su canali Youtube e pagine Facebook di ‘Sarabanda‘ e ‘Tosca Hub‘ (tre gli incontri in tutto: martedì 11 maggio alle 17.30, martedì 18 maggio alle 10.30 e giovedì 27 maggio nuovamente alle ore 17.30). Le attività entreranno nel vivo più in là, a scuola finita e cioè dal 14 al 25 giugno, con una programmazione di lezioni quotidiane di circo per gli allievi dell’IC ‘Teglia’ (dalle ore 8.30 alle ore 15.30, weekend esclusi), per concludersi, appunto, con la festa del 26 giugno.