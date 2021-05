Giani: “Nel weekend l’isola del Giglio sarà Covid-free, a fine mese l’Elba”

FIRENZE – Sulla vaccinazione di massa delle isole minori in Toscana “abbiamo già avuto l’esperienza molto positiva di Capraia, che abbiamo inserito fra le prime isole Covid free. Alla fine della settimana toccherà all’isola del Giglio. Vorrei rendere Covid free anche l’isola d’Elba, ne ho parlato con il commissario Figliuolo”. Lo dichiara, intervenendo nella seduta odierna del Consiglio regionale, il governatore della Toscana, Eugenio Giani, in merito alle vaccinazioni contro il Coronavirus. Servirebbero 18-19 mila vaccini per mettere in sicurezza l’isola d’Elba.

“Molti– segnala d’altro canto Giani- sono già stati somministrati, personalmente ritengo che sia una bella iniziativa perché chi abita nelle isole si trova con una situazione sanitaria diversa rispetto a chi vive nel continente. Pertanto devono essere vaccinati al momento giusto. È una cosa da programmare per le prossime settimane, ma entro il mese di maggio dovremmo farlo”.

LEGGI ANCHE: Sulle isole campane De Luca assicura: “Entro 2-3 settimane saranno Covid free”