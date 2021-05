Gli albergatori veneti non trovano personale per la stagione estiva. Cisl: “È paradossale”

VENEZIA – Nei giorni scorsi gli albergatori veneti hanno denunciato il rischio di non trovare personale per la stagione turistica estiva, ma con “una platea così vasta di persone senza lavoro che provengono dal settore, pensare che nel periodo estivo ci possano essere attività turistiche in difficoltà per la mancanza di personale è paradossale“. Lo sostengono Gianfranco Refosco e Maurizia Rizzo, rispettivamente segretario regionale Cisl Veneto e segretaria generale Fisascat Cisl Veneto.

“Chiediamo pertanto alla Regione Veneto, e in particolare all’assessore al Lavoro Elena Donazzan e all’assessore al Turismo Federico Caner, di voler convocare con urgenza un tavolo con tutte le parti datoriali e sindacali coinvolte, assieme al sistema formativo per il turismo, per realizzare tempestivamente una mappatura dei fabbisogni professionali e per mettere in campo tutte le azioni di formazione, di incontro domanda-offerta, di collegamento tra istituti scolastici e imprese turistiche per far fronte alla situazione, cogliere pienamente l’opportunità di ripresa del settore e dare occupazione alle migliaia di persone che ne sono state prive così a lungo”, chiede il sindacato.

