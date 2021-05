Covid, Sileri: “Rt ha troppo peso, cambiare anche altri parametri”

ROMA – “Quando metà della popolazione italiana sarà coperta con almeno la prima dose di vaccino, che garantisce già una buona risposta nei confronti del virus, anche nel nostro Paese si osserverà ciò che si è visto in Israele e in Inghilterra, ossia un calo drastico del numero dei ricoveri ospedalieri e dei decessi. Alcuni dei 21 parametri finora considerati, tra cui l’Rt, dovranno dunque avere un peso minore“. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che prosegue: “Ciò non significa toglierli: è evidente, infatti, che con la ripresa della mobilità i contagi aumenteranno tra i soggetti più giovani, ma se a questo dato non corrisponderà un aumento dei ricoveri in ospedale allora ci troveremo di fronte a una situazione diversa”. Adesso, secondo Sileri, è quindi necessario “sensibilizzare gli under 30 con una campagna di comunicazione che faccia capire anche ai più giovani che la vaccinazione è importante perché protegge tutti”, conclude.