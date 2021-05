Milano, la candidatura di Albertini non è tramontata. Domani il vertice di centrodestra

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Bisognerà aspettare domani per capire chi sarà il candidato del centrodestra per le comunali di Milano. A sottolinearlo alla ‘Dire’ è il consigliere di Fratelli d’Italia e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato: “Domani il centrodestra si incontra, come ha detto Antonio Tajani. Aspettiamo e vediamo”. Qualcosa, quindi, potrebbe essere deciso già entro 24 ore. Sulla candidatura di Gabriele Albertini, De Corato sembra far intendere che non tutto è perduto, perché la sua uscita di scena definitiva (o viceversa un suo ritorno in campo) “dipende un po’ da diversi fattori”. Era stato proprio l’assessore di Fdi a proporre per primo l’ex sindaco come sfidante del primo cittadino, Giuseppe Sala. Ma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi non sarebbero ancora dello stesso avviso. In campo ci sono anche le candidature per le altre amministrative, Roma in primis. De Corato dice di “aspettare” anche in riferimento al nome del manager e amministratore delegato di Melita Italia, Riccardo Ruggiero, che ha dato la sua disponibilità per rappresentare il centrodestra alle elezioni a Palazzo Marino.

BASTONI: “ALBERTINI NON SI È SFILATO DEL TUTTO, CENTRODESTRA CONVERGA SU DI LUI”

“Albertini non si è sfilato completamente, ma sulla sua candidatura deve esserci la convergenza di tutto il centrodestra“. A parlarne con la ‘Dire’ è Massimiliano Bastoni, consigliere leghista di Milano al Pirellone, che ribadisce nuovamente quanto per il Carroccio il candidato migliore per le comunali di Palazzo Marino sia l’ex sindaco. La Lega spera che Albertini ci “ripensi” e che gli alleati si convincano a scegliere lui come sfidante di Giuseppe Sala. Non è ancora detto, quindi, che quella lettera pubblicata su ‘Libero’ dallo stesso Albertini sia una reale uscita di scena. “Vista la sua esperienza e il suo peso sarebbe un ottimo candidato per Milano”, ribadisce Bastoni, che invece sul manager e amministratore delegato di Melita Italia, Riccardo Ruggiero non si sbilancia: “Ci sono diversi nomi che si sono succeduti sul tavolo delle trattative. Potrebbe essere un buon candidato, ma bisogna iniziare a ragionare sul fatto che siamo molto in ritardo“. La Lega “vuole battere su questo” e chiede che quanto prima sia trovata una soluzione. Forse il vertice di domani potrebbe sciogliere qualche riserva. Bastoni ci “spera”, ma dice di “non essere in grado” di assicurare che dall’incontro del centrodestra “uscirà un nome definitivo, anche perché sul tavolo ci sono le trattative per le altre amministrative”.

ANCHE TAJANI SPINGE PER L’EX SINDACO

“Già domani ci sarà una riunione tra i responsabili del centrodestra per individuare i candidati di capoluoghi di provincia delle città più importanti, poi la prossima settimana ci sarà una riunione con Salvini e Meloni per individuare i candidati delle grandi città, noi siamo favorevoli a Bertolaso a Roma e mi auguro che ci ripensi Albertini a Milano, sono due ottimi candidati che rappresentano un mondo civico, che vanno un po’ al di là di confini dei partiti e questo permetterebbe al centrodestra di poter governare con figure civiche le due grandi città italiane”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Rtl 102.5. “Siamo al lavoro anche per le città di Torino, Napoli e Bologna – ha proseguito l’esponente forzista -, a Torino si va verso la candidatura di Damilano che è un imprenditore al di fuori dei partiti ma di area centrista, è un civico e noi pensiamo che i movimenti civici debbano essere protagonisti di una nuova stagione e che ovviamente si riconoscano nei valori di centrodestra”.