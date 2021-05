Calcio, il Milan presenta la nuova maglia per la stagione 2021/22

ROMA – È stata presentata oggi la nuova maglia ‘Home kit’ dell’AC Milan 2021/22 che sarà indossata dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo ‘Home kit’ di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell’AC Milan contro il Sassuolo nella penultima partita di Serie A il prossimo fine settimana. La squadra maschile vestirà il nuovo Home kit il 16 maggio contro il Cagliari a San Siro.

Il nuovo kit, si legge nel comunicato del Milan, celebra il significato di ‘Move Like Milan’, riflettendo la rapida accelerazione della cultura della città mentre Milano si reinventa. Nel rispetto della tradizione e dell’impegno per l’innovazione, ‘Move Like Milan’ significa muoversi con passione ed eleganza cercando di andare oltre al concetto di Club di calcio. La maglia presenta le iconiche strisce rosse e nere del Milan reinterpretate in varie larghezze in un unico design simmetrico, celebrando l’equilibrio creativo tra tradizione e modernità che dà origine a una nuova Milano, dal campo, alle strade fino allo skyline della città.

I due capitani della squadra femminile e maschile del Milan, Valentina Giacinti e Alessio Romagnoli, hanno condiviso i loro commenti sulla nuova divisa disegnata da PUMA. “Sono davvero entusiasta– ha dichiarato Giacinti- di indossare questo kit in campo per la prima volta nella nostra prossima partita. Amo il design, moderno ma tradizionale, e il modo in cui è stato influenzato dalla città di Milano”. Per Romagnoli “indossare i colori rossoneri giorno dopo giorno mi dà un immenso orgoglio. Il nuovo kit sembra davvero moderno e puoi esattamente vedere da dove è stata presa l’ispirazione per il design delle strisce: è una grande rappresentazione del nuovo skyline di Milano”.