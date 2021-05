Tg Musica, edizione dell’11 maggio 2021

MARTIN GARRIX E GLI U2 FIRMANO IL BRANO COLONNA SONORA DEGLI EUROPEI

Partiranno l’11 giugno gli Europei di Calcio ed è tutto pronto per il fischio di inizio. Anche la musica. Sarà quella di Martin Garrix a fare da colonna sonora alle partite e all’ingresso in campo dei calciatori. Il dj e producer olandese darà un’anticipazione questo venerdì pubblicando su tutte le piattaforme il singolo inno ufficiale della competizione. Si intitola ‘We are the people we’ve been waiting for” e vede la collaborazione speciale di Bono e The Edge degli U2. Il brano risuonerà, per la prima volta, nel match inaugurale tra Turchia e Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma proprio l’11 giugno. Le gare si svolgeranno, poi, in 12 città del continente, che le attende dallo scorso anno. Gli Europei, infatti, nel 2020 erano stati rinviati per il perdurare dell’emergenza Coronavirus.

DIODATO CANTA BAGGIO PER IL FILM DI NETFLIX SUL CALCIATORE

È la voce di Diodato a fare da colonna sonora a ‘Il divin codino’, il film di Netflix dedicato al grande Roberto Baggio, in uscita il 26 maggio. Il cantautore ha scritto ‘L’uomo dietro al campione’, brano che sarà disponibile su tutte le piattaforme e su YouTube da venerdì come main song della pellicola. Il singolo è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio, del quale l’artista è sempre stato fan. ‘L’uomo dietro al campione’ è un incalzante mid-tempo dal ritmo trascinante che vede Antonio ispirato dal mito del Raffaello del calcio italiano. A fare da sfondo un arrangiamento dinamico ed esuberante dalle influenze rock.

GAIA DUETTA CON SEAN PAUL NEL SUO NUOVO SINGOLO

Dopo il successo di ‘Cuore amaro’ portato in gara al 71esimo Festival di Sanremo, Gaia torna con un nuovo singolo. Si tratta di ‘Boca’, brano nato ad Amsterdam alla fine del 2019 durante uno degli ultimi viaggi pre-pandemia della cantautrice. Nel pezzo, l’ex Amici duetta con Sean Paul, che insieme a lei realizza un pezzo in cui il reggaeton si fonde a ipnotici richiami indiani. Gaia, però, torna a cantare in portoghese, onorando le sue origini brasiliane. ‘Boca’ è il primo singolo in lingua da ‘Chega’ e arriva su tutte le piattaforme il 14 maggio.

THE ROLLING STONES PUBBLICANO IL DISCO DEL LIVE A COPACABANA

L’8 febbraio 2006 si teneva uno dei più grandi concerti della storia, i The Rolling Stones si esibivano sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in un momento che è diventato storico per il rock ‘n’ roll. Adesso, finalmente, il gruppo pubblica il film del concerto, con il titolo ‘The Rolling Stones – A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach’. Il progetto sarà disponibile in formato dvd + 2 cd, 3lp e digitale dal 9 Luglio. Oltre a questo, per dare un assaggio del concerto, uscirà il 28 maggio un ep composto da 5 canzoni tutte nella scaletta dell’evento. Tra queste “Sympathy for the devil’, ‘Wild horses’ e ‘Happy’.