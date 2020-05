Coronavirus, c’è l’accordo sui congiunti tra Trentino e Veneto

TRENTO – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, annuncia un accordo con la Regione Veneto per il quale da domani si potranno visitare i congiunti residenti nei comuni veneti confinanti con il territorio provinciale o regionale. “Abbiamo chiesto- le parole di Fugatti, in una nota- un’intesa analoga alla Lombardia, ma non e’ stato possibile raggiungerla, almeno per il momento”.