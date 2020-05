Giornale radio sociale, edizione del 11 maggio 2020

SOCIETA’ – Finalmente Libera. Dopo 18 mesi di prigionia Silvia Romano è tornata in Italia. La giovane cooperante era stata rapita il 20 novembre 2018 in un villaggio in Kenya mentre seguiva un progetto di sostegno all’infanzia. “La linea del silenzio istituzionale ha funzionato. Meritano il nostro grazie le istituzioni che hanno, con capacità e prudenza, saputo giungere a questo splendido risultato”. Queste le parole del presidente emerito di Intersos, Nino Sergi.

INTERNAZIONALE – Allarme Africa. Cifre spaventose per una possibile diffusione del coronavirus nel continente. Le strategie da adottare nel servizio di Fabio Piccolino.

Se le misure di controllo adottate non dovessero funzionare, in Africa potrebbero morire fino a 190 mila persone a causa del Covid-19, travolgendo il sistema sanitario di quasi tutti i paesi; è l’allarme che arriva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che guarda con preoccupazione alla diffusione del virus nel continente. Per contrastare questo scenario, l’Oms si è detta pronta a rafforzare il suo ruolo nel coordinamento globale e regionale nella lotta alla malattia, con un piano basato su cinque obiettivi: la solidarietà globale, il controllo, trovando e isolando rapidamente tutti i casi, la prevenzione, cercando di sopprimere la trasmissione all’interno delle comunità, cure adeguate che riducano la mortalità e infine lo sviluppo di vaccini e terapie sicuri ed efficaci.

ECONOMIA – Senza reddito. Fase 2 e povertà, Asvis e Forum Disuguaglianze Diversità contro la proposta circolata nella bozza di Decreto Rilancio: si è rivelata decisamente insoddisfacente, ignorate le nostre proposte.

SPORT- Ripartiamo sui pedali. Ieri è stata l’undicesima Giornata nazionale della bicicletta, appuntamento patrocinato dal ministero dell’Ambiente per sensibilizzare sull’utilizzo delle due ruote come mezzo sostenibile e sicuro per gli spostamenti. Il Governo ha previsto incentivi per la mobilità al fine di evitare di congestionare il traffico nei centri urbani, con lo stanziamento di 125 milioni di euro come bonus per l’acquisto di bici.

DIRITTI – Gli impegni del governo. In una videoconferenza tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente di Fand, Nazaro Pagano e di Fish, Vincenzo Falabella, si sono affrontati i problemi relativi alle misure a sostegno delle persone con disabilità. Ma oltre all’emergenza Covid, si discute di questioni previdenziali e di strumenti a favore del diritto ad una vita indipendente per tutti. Nel dicembre 2019, in occasione della Giornata internazionale, il premier Conte fece una promessa alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

CULTURA – Quelli che suonano. È l’omaggio artistico di Mimmo Paladino al mondo musicale italiano: un merlo, il più musicale fra gli uccelli, a sostegno dell’appello divulgato, in questo periodo di crisi mondiale, da cantanti noti e musicisti per gli operatori del mondo dell’intrattenimento. Tutti gli artisti hanno sottoscritto un appello al governo perché vengano ai lavoratori della musica leggera, in questo momento di fermo totale dei concerti, dignità ed assistenza economica