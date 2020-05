Fase 2, Toti firma nuova ordinanza per preparare la riapertura in Liguria

ROMA – “Facciamo ripartire la nostra economia, garantendo la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini: la Liguria c’è“. Lo ha scritto ieri sera su facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.

Con una nuova ordinanza, la Liguria si prepara alle riaperture del 18 maggio: già da oggi è consentito, per preparare la ripartenza dalla prossima settimana, l’accesso alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche tutte oltre che a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino.

La Liguria apre inoltre agli spostamenti all’interno del territorio della regione per necessità, anche con coresidenti, con obbligo di rientro in giornata.

Sì alle attività motorie (corsa, tiro con l’arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo, attività sportive acquatiche individuali come wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, pesca sportiva e ricreativa, vela in singolo) nell’ambito della regione.

Sono consentiti gli spostamenti con coresidenti per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, che poi però va svolta sempre individualmente. Le uscite in barca, anche con più persone purchè coresidenti, dalle 6 alle 22.

Sono consentiti gli spostamenti in ambito regionale (con i coresidenti) verso le proprie imbarcazioni per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie. Si possono raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà sul territorio regionale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione anche con coresidenti, con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

L’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) su tutto il territorio regionale. Raccolta funghi e tartufi sul territorio regionale anche con coresidenti.

Ancora, la nuova ordinanza autorizza il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette.

La riapertura di Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), locande e alberghi diffusi e delle strutture ricettive di tipo affittacamere, bed & breakfast e case/appartamenti per vacanze.

La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo all’interno di tutto il territorio regionale, anche con coresidenti. L’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, all’interno del territorio della regione. L’allenamento e addestramento di ogni altro tipo di animale (cani, piccioni viaggiatori, ecc.) nonché l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate, all’interno del territorio della Liguria.

