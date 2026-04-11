È morto il bimbo caduto dal secondo piano a Bologna

BOLOGNA – Non ce l’ha fatta il bambino di 15 mesi caduto da una finestra in zona Pilastro a Bologna il 9 aprile scorso. Il piccolo è morto questo pomeriggio, dopo essere stato ricoverato due giorni in condizioni disperate in rianimazione all’ospedale Maggiore. Il bambino era precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Negri nel pomeriggio di due giorni fa e trasportato in codice tre al Maggiore, fin da subito in condizioni molto gravi. A confermare il decesso nella giornata di oggi è l’Ausl di Bologna.

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UNA TRAGICA FATALITÀ

Dietro la morte del bambino ci sarebbe solo una tragica fatalità: stando a quanto ricostruito dal Resto del Carlino, al momento della caduta dalla finestra il bimbo era in casa con la sorella di 11 anni. La madre era uscita brevemente per andare a prendere gli altri fratelli a scuola. Il bimbo, che si era appena svegliato dal sonnellino, partendo dal letto sarebbe salito sulla finestra. La sorella 11enne avrebbe provato ad afferrarlo ma non sarebbe riuscita a trattenerlo.