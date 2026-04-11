Centri estivi a Bologna, estate coperta dai 3 ai 19 anni: click day il 5 maggio

BOLOGNA – È tutto pronto per l’ultima estate del primo mandato del sindaco bolognese Matteo Lepore. Da lunedì 13 aprile (e fino al 27 aprile) le famiglie bolognesi potranno compilare la domanda di pre-iscrizione ai centri estivi, richiesta da confermare dal 5 all’8 maggio inserendo il codice ricevuto dopo il primo invio. Un sistema, che, assicura l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, dovrebbe funzionare senza gli intoppi tecnici che negli anni passati avevano reso le iscrizioni una corsa a ostacoli telematica per molte famiglie. “È un’estate per noi importante perché nel tempo abbiamo costruito una rete di servizi importanti“, rivendica Ara. Assieme ai centri estivi, con un aumento delle sedi disponibili dalle 100 dello scorso anno alle 110 del 2026 con 40 gestori, il Comune amplia anche l’offerta dei soggiorni estivi di una settimana al mare o in montagna, conferma le vacanze-studio all’estero, collabora a ‘Scuole Aperte’, promuove le attività nei Centri Cresco e blinda l’apertura degli asili nido nelle prime tre settimane di luglio (“Il servizio deve essere garantito”).

CONTRIBUTI FINO A 35 MILA DI ISEE

“E’ importante che dai Comuni nascano progetti organici di questo tipo perché sull’estate non c’è ancora una visione nazionale, né sul calendario, né su risorse certe. E’ vero che c’è un contributo nazionale che viene definito a maggio, noi, però, abbiamo bisogno di iniziare molto prima con la programmazione. C’è un contributo nazionale sui centri estivi che auspichiamo venga ripartito bene anche quest’anno, ma manca un disegno generale e dobbiamo ringraziare la Regione che ogni anno aumenta di sempre di un pochettino, ma in maniera importante il proprio contributo”, osserva l’assessore. Fino al 20 aprile è possibile presentare la domanda di contributo per Isee inferiori ai 35.000 euro (100 euro a settimana per un massimo di tre settimane).

COPERTE TUTTE LE 14 SETTIMANE E CENTRI ESTIVI FINO A META’ SETTEMBRE

I posti, rispetto alla scorsa estate, sono di più e le 14 settimane estive sono tutte coperte. Il Comune si è preoccupato di rendere l’offerta più omogenea sul territorio, incrementando quella per la fascia tre-sei anni e potenziando i servizi rivolti alla fascia 11-14. In particolare, si è voluto garantire la disponibilità di posti tra la fine di agosto e l’inizio dell’anno scolastico, soprattutto per i bambini che frequentano le materne statali, che riprendono l’attività a metà del mese. Garantita anche la possibilità di frequentare i centri estivi per i ragazzi disabili, grazie alla presenza di educatori: lo scorso anno i bimbi con disabilità iscritti ai centri estivi sono stati 710.

PER I RAGAZZI PIU GRANDI SOGGIORNI DI UNA SETTIMANA E ‘SCUOLE APERTE’

Si allarga la proposta di soggiorni estivi settimanali, quest’anno rivolti non solo a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, ma anche a chi ha frequentato la scuola media (11-13 anni): brevi soggiorni al mare o in montagna, con la possibilità per le famiglie di accedere a un contributo per favorire la frequenza (fino a euro 550 in base alla fascia Isee). A ‘Scuole aperte tutto l’anno‘ hanno aderito tutti e 22 gli istituti comprensivi della città di Bologna. Le scuole offriranno la possibilità di partecipare ad attività di diverso tipo da un minimo di due settimane tra l’8 giugno e il 17 luglio (3.000 posti disponibili, già quasi esauriti): ci saranno uscite sul territorio, sport, laboratori musicali e teatrali (grazie alla collaborazione con il teatro Testoni, le biblioteche e musei civici), gite anche fuori porta, teatro, giochi di ruolo, piscina. Alcuni istituti offriranno attività anche in settembre, dal 31 agosto all’11 settembre, in particolare per l’accoglienza di chi arriva dalle scuole elementari e per il riallineamento delle competenze degli alunni già iscritti. In tutti i Quartieri, presso alcuni Centri Cresco, durante l’estate verranno proposti dei laboratori e attività coinvolgenti, garantendo un presidio territoriale permanente.

Anche per l’estate 2026 il Comune di Bologna pubblica un elenco di gestori specializzati che propongono attività per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni con disabilità. Per i contributi al pagamento da parte delle famiglie delle rette per i centri estivi sono stati assegnati 855.477 euro da parte della Regione Emilia-Romagna. A questi si aggiungono le risorse comunali ed eventuali risorse da parte del ministero delle Famiglie di cui non si ha ancora notizia. Per l’inclusione di bambine e bambini con disabilità, oltre a 1,093 milioni di euro di risorse comunali, saranno impiegati anche 400.000 euro di Fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

IL CLICK DAY DEL 5 MAGGIO

Presentata la domanda di pre-iscrizione (che potrà essere modificata), dal 5 all’8 maggio bisognerà confermare l’iscrizione: per farlo sarà necessario collegarsi al link ricevuto via email al momento dell’invio della domanda e inserire il codice richiedente. Il click day scatta alle 13 e le domande saranno valutate in ordine cronologico. I gestori procederanno con le prime assegnazioni dal 19 al 21 maggio. Il 22 maggio verranno pubblicati i posti ancora disponibili e dal 25 maggio gli utenti residenti e non residenti potranno inviare nuove domande di iscrizione. “Lo scorso anno più dell’80% delle prime richieste è stato soddisfatto, chi non ha avuto soddisfazione nella prima richiesta, ha avuto poi un centro estivo nella seconda o terza richiesta”, fa sapere Ara. La crisi potrebbe indurre le famiglie a tenere i figli a casa? Il Comune non crede. Del resto dal 2019 gli iscritti sono passati da 4.500 agli 8.555 dello scorso anno.