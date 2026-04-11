Billie Jean King Cup, Italia vola alla Final 8: decisivo il doppio Errani-Paolini

ROMA – L’Italia del tennis femminile conquista la qualificazione alla Final 8 della Billie Jean King Cup 2026, la principale competizione a squadre del tennis femminile, considerata la “Coppa Davis femminile”. La fase finale si disputerà dal 22 al 27 settembre a Shenzhen, in Cina.

Sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri, il punto decisivo arriva dal doppio: Sara Errani e Jasmine Paolinisuperano le giapponesi Shuko Aoyama ed Eri Hozumi con il punteggio di 6-2, 7-5.

Con questo successo, le azzurre chiudono il confronto sul 3-0, dopo le vittorie nei singolari conquistate ieri da Elisabetta Cocciaretto (7-5, 6-2 su Moyuka Uchijima) e dalla stessa Paolini (6-3, 6-1 su Himeno Sakatsume).

ERRANI: “GIOCARE IN ITALIA È SPECIALE”

“Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c’è il pienone, grazie a tutti per il tifo”. Così Sara Errani, a caldo ai microfoni di SuperTennis, dopo il successo che ha consegnato all’Italia la qualificazione.

“Ci sostenete ogni giorno e lo sentiamo tanto”, ha aggiunto.

PAOLINI: “A SHENZHEN ANCHE QUEST’ANNO”

“Non è stato facile, soprattutto il secondo set: abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo rimaste lì e abbiamo giocato bene”, ha spiegato Jasmine Paolini, già proiettata alla fase finale.

“Si va a Shenzhen anche quest’anno”, ha detto sorridendo, con l’obiettivo di centrare il terzo titolo consecutivo.

IL MOMENTO DECISIVO

Nel secondo set, caratterizzato da una serie di break, è stata determinante l’intesa tra le due azzurre.

“In quei momenti è stato fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell’altra e mantenere alta l’energia”, ha aggiunto Paolini, ringraziando anche il pubblico e lo staff per il sostegno.