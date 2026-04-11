Oggi è la Giornata del mare, l’Italia ha 30 aree marine protette

ROMA – Oggi, 11 aprile, in Italia si celebra la Giornata del mare e cultura marina che è stata istituita nove anni fa con l’obiettivo di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. L’Italia vanta 8.000 chilometri di coste e ci sono 30 aree marine protette. I Comuni bandiere blu sono 246. Le spiagge, tra lidi attrezzati e calette, sono quasi 6.000 e gli stabilimenti balneari sono oltre 7.200 (occupano circa il 15% delle spiagge).

La Giornata del mare si celebra con iniziative in tutta Italia, con il coinvolgimento dei giovani e abitualmente vengono lanciate operazioni di pulizia delle spiagge e dei fondali e azioni mirate alla salvaguardia degli ambienti acquatici, spesso messi a rischio da comportamenti irresponsabili e dall’inquinamento diffuso.

La Giornata del mare vuole anche promuovere anche il concetto di ‘cittadinanza del mare’ e rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura.

PICHETTO: “VALORE INESTIMABILE PER BIODIVERSITÀ E CRESCITA SOSTENIBILE”

“L’Italia riconosce nel mare un valore inestimabile, sia in termini di biodiversità sia come leva per una crescita sostenibile”, dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, istituita nel 2017. “Oggi- prosegue il ministro Pichetto- il nostro Paese ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette, grazie al recente avvio operativo di quella di Capo Spartivento”.

“La nostra azione negoziale sul mare è particolarmente intensa- aggiunge Pichetto- sia nei consessi internazionali sia nel dialogo con i Paesi che condividono con noi la responsabilità della tutela del Mediterraneo. Un impegno che si traduce in interventi per la prevenzione e la risposta tempestiva all’inquinamento, nella salvaguardia dei mammiferi marini e nella promozione della conoscenza e dell’educazione ambientale”.

OGGI MUSUMECI A FAVIGNANA

L’isola di Favignana, nelle Egadi, ospiterà l’11 aprile di quest’anno il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in occasione della Giornata del Mare. Alla cerimonia, che si terrà all’interno dell’ex Stabilimento Florio, parteciperanno autorità civili e militari ed una rappresentanza studentesca. Per l’occasione, il Comune isolano ha predisposto una serie di iniziative che si alterneranno per due giornate.

“Celebrare la Giornata del mare- dice Musumeci- significa anche promuovere un approccio nuovo e diverso con questo elemento essenziale della natura. E quest’anno ho accolto volentieri – tra le tante iniziative in programma in tutta Italia – l’invito del sindaco di un’isola minore, che costituisce un vero e proprio spazio di frontiera, luogo fragile e resistente al tempo stesso”.

Interverranno tra gi altri Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato maggiore della Marina Militare; Sergio Liardo, Comandante Generale Capitaneria di porto – Guardia Costiera; Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.