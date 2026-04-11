Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì Luca Spada ex autista della Croce Rossa

FORLI’ – Alla fine è stato arrestato: Luca Spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce Rossa, è stato arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio volontario premeditato per la morte di sei anziani deceduti dopo essere stati trasportati in ambulanza (per andare dall’ospedale a un altro ospedale o verso una casa di degenza) nel corso del 2025, da febbraio a novembre, sempre quando era in turno lui. Il sospetto è che abbia somministrato loro delle sostanze letali: in un caso, la persona anziana è morta proprio a bordo dell’ambulanza; negli altri casi, invece, le persone sono morte nei giorni successivi, per gravi malori accusati proprio dopo il trasporto. La segnalazione di qualcosa di strano è partita dai colleghi di Spada. che si erano insospettiti di tutte quelle coincidenze. Con l’arresto di Luca Spada, avvenuto stamattina, si aggiunge per il 27enne la contestazione di un altro decesso sospetto, il sesto.

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L’ACCUSA È DI OMICIDIO PREMEDITATO

Spada è stato fermato dai carabinieri di Meldola, in provincia di Forlì, dopo abita: per lui, il gip ha firmato una misura di custodia cautelare in carcere. L’accusa è omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso con mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Tra le varie ipotesi emerse nel corso delle indagini (durante le quali Spada si è sempre detto innocente sostenendo di aver sempre attivato i protocolli di sicurezza), c’era un possibile collegamento di Spada con un’agenzia funebre di Meldola, che però si è detta estranea. Non appena era emersa la notizia dell’indagine a suo carico, una paio di mesi fa, la Croce rossa di Forlimpopoli (per cui lavorava fin da giovane) lo aveva sospeso dall’incarico. Luca Spada, scrive il Corriere, è molto conosciuto in zona, dove gestisce alcune piadinerie e di recente si era candidato in Consiglio comunale a Meldola con una lista civica.

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IL PERICOLO DI INQUINAMENTO DELLE PROVE

La custodia cautelare in carcere è riferita al decesso di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre del 2025 dopo un trasporto secondario non urgente tra l’ospedale Morgagni di Forlì e una clinica privata della città romagnola, in un viaggio durato quindici minuti. È stata l’ultima degli anziani morti in circostanze sospette e la sua famiglia è l’unica che ha nominato un avvocato. La misura cautelare cita il pericolo di inquinamento delle prove e anche il ricorso presentato da Luca Spada contro la sospensione dall’incarico, disposta dai vertici di Croce Rossa.

LUI SI DICE INNOCENTE: “COSE CHE CAPITANO”

Ecco cosa aveva detto Luca Spada, nei mesi scorsi, tramite l’avvocato Gloria Parigi: “Era gente che andavamo a prendere in ospedale non a casa, nell’ultimo caso dal Morgagni a Villa Igea. La signora non è salita con le sue gambe perché è andata a fare una riabilitazione avendo avuto grossi problemi di salute precedenti. Quando ci sono stati questi problemi improvvisi, succede che ce ne siano, sono stati attivati comunque tutti i protocolli di sicurezza. Ho sempre chiamato la centrale operativa chiedendo l’intervento di un’automedica”.

LE SIRINGHE SEQUESTRATE

Nel corso delle indagini, racconta il Corriere, nell’ambulanza utilizzata per il trasporto era stata sequestrata una cassetta con “oggetti pungenti”, per lo più siringhe: sono state analizzate il 18 marzo nei laboratori del Ris di Parma, ma gli esiti non sono ancora arrivati