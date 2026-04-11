LIVE | Alle 14 al via i negoziati Usa-Iran a Islamabad: “Israele tenta di interferire per far saltare l’accordo”

ROMA – Sono arrivati a Islamabad i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per avviare nuovi colloqui sul cessate il fuoco, una tregua che appare ancora fragile. I negoziati, mediati dal Pakistan, rappresentano uno dei momenti più delicati del confronto tra le due parti dall’inizio della crisi.

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12:20 – NEGOZIATI AL VIA ALLE 14 ITALIANE

I colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran inizieranno alle 14 ora italiana (le 17 a Islamabad). Lo riferisce l’emittente saudita Al Hadath citando fonti informate, secondo cui nelle ultime ore si sono già svolti contatti indiretti tra le parti.

In corso anche le ultime consultazioni con la mediazione pakistana per definire formato e tempistiche dell’incontro. Al tavolo dovrebbero partecipare anche il capo di stato maggiore pakistano Asim Munir e il ministro degli Esteri Ishaq Dar.

12:05 – TEHERAN ACCUSA ISRAELE: “INTERFERENZE PER BLOCCARE L’ACCORDO”

L’Iran accusa Israele di voler ostacolare i negoziati con gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Tasnim, Teheran ritiene che il governo guidato da Benjamin Netanyahu stia cercando di impedire il raggiungimento di un’intesa.

Fonti iraniane parlano di consultazioni intense con i mediatori pakistani nelle ultime ore e segnalano alcuni progressi, ma sottolineano che restano pressioni esterne sul negoziato.

11:45 – APERTURA USA SULLO SBLOCCO DEI FONDI IRANIANI

Gli Stati Uniti avrebbero accettato di sbloccare parte dei beni iraniani congelati all’estero, in particolare quelli depositati in Qatar. Lo riporta Reuters citando una fonte iraniana di alto livello.

Secondo la stessa fonte, la misura sarebbe collegata alla garanzia di sicurezza del traffico nello Stretto di Hormuz, uno dei nodi centrali del negoziato.

L’ARRIVO DELLA DELEGAZIONE USA

La delegazione americana è guidata dal vicepresidente JD Vance, mentre quella iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. I colloqui si tengono in Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione, in un clima definito ad alta tensione e con misure di sicurezza rafforzate a Islamabad.

Secondo quanto riportano BBC e Guardian, le trattative partono in salita, con condizioni precise poste da Teheran e divergenze ancora aperte su più fronti.

LE CONDIZIONI DELL’IRAN

L’Iran ha chiarito che il negoziato potrà proseguire solo a determinate condizioni, tra cui l’estensione del cessate il fuoco anche al Libano e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all’estero.

Richieste che, secondo Reuters, non trovano al momento un’apertura da parte degli Stati Uniti, soprattutto sul fronte libanese, dove la situazione resta altamente instabile.

UNA TREGUA ANCORA INSTABILE

I colloqui arrivano dopo un cessate il fuoco temporaneo già messo sotto pressione da accuse reciproche di violazioni. Secondo BBC e AP, sul terreno continuano tensioni e operazioni militari indirette nella regione, in particolare lungo il fronte libanese, contribuendo a rendere il quadro estremamente fragile.