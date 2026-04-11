Imprese, Omr nella top50 delle Eccellenze Italiane dell’Automotive

ROMA – Omr Automotive, leader mondiale nella componentistica e team & technical partner da oltre 40 anni della Scuderia Ferrari, è stata selezionata da Gazzetta Motori, la redazione dedicata della Gazzetta dello Sport, tra le Top50 – Eccellenze Italiane dell’Automotive: il progetto che individua le 50 aziende italiane più rappresentative e competitive del settore, sulla base di parametri economico-finanziari certificati nel triennio 2022-2024 quali innovazione, crescita, solidità finanziaria, sostenibilità, export e capacità competitiva.

La premiazione si è svolta presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, nel corso di un evento dedicato ai protagonisti della filiera nazionale. “Essere annoverati tra le eccellenze del nostro Paese, in un momento complesso e sfidante per l’intero settore, rappresenta per noi un grande onore- ha dichiarato il presidente del Gruppo, il cavaliere Marco Bonometti– È un riconoscimento che parte dal valore del made in Italy: dalla nostra capacità di fare industria, creare competenze e innovazione, e trasformarle in valore sui mercati internazionali”.

“In una fase di profonda trasformazione per il comparto- ha proseguito Bonometti- crediamo che la chiave sia proprio questa: mantenere radici solide nel nostro Paese e, allo stesso tempo, rafforzare il percorso di internazionalizzazione. È così che possiamo continuare a competere, crescere e contribuire allo sviluppo dell’automotive italiano e internazionale”.

Il riconoscimento si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il settore, chiamato ad affrontare transizioni tecnologiche, sfide ambientali e nuovi modelli di mobilità. In questo scenario, realtà industriali solide e orientate all’innovazione come Omr Automotive rappresentano un punto di riferimento per la competitività del sistema Paese.

“Questo premio è il risultato del lavoro quotidiano di tutte le persone che fanno parte di Omr Automotive- ha concluso il cavaliere Bonometti- A loro va il mio ringraziamento, insieme ai nostri partner e clienti, con cui condividiamo un percorso di crescita costruito su qualità, affidabilità e visione”.