sabato 11 Aprile 2026

L’oroscopo di sabato 11 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 11-4-2026 ore 8:28Ultimo aggiornamento: 11-4-2026 ore 8:28

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata poco ideale per arrabbiarsi. Bisogna essere ragionevoli, anche se ora hai voglia di mandar tutto all’aria per un impeto di rabbia. Discussioni con Toro o Vergine.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Cerca di seguire i tuoi desideri e lascia spazio all’amore nuovo o vecchio che sia. Una fase di ristrutturazione materiale e morale in famiglia occupa tutti i tuoi pensieri.



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Guarda sempre avanti: questo è il messaggio del periodo che porta a contatti sereni ma che in serata può procurare piccole insofferenze soprattutto in famiglia.



Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Spese in vista, revisione dei conti. Ora c’è bisogno del giusto tempo per recuperare fiducia nel futuro. E chi si ama deve trovare più tempo per il partner.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Va bene il rapporto con gli altri. E’ come se in questi giorni tu stessi mettendo a punto un piano d’azione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Qualche incertezza in famiglia, problemi da risolvere tra genitori e figli; serata più tranquilla ma in questo periodo non è facile tenere a bada la tua irruenza, stanchezza nel pomeriggio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Da qualche tempo la notte anziché dormire pensi a tutto quello che devi organizzare il giorno dopo, arriva una serata bella per l’amore.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In amore se c’è stata una crisi nel corso degli ultimi giorni ancora non hai superato il problema, se possibile metti ordine nei pensieri. Nei confronti di persone ambigue e poco chiare, avrai un atteggiamento di distacco…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una giornata interessante, valida. Puoi portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

L’unico limite potrebbe essere rappresentato dalle persone che hai attorno. In famiglia sarà possibile affermare le tue idee. Dai spazio agli altri e cerca il dialogo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi potrai superare con facilità un contrattempo. Chiaro che molto più di quello che credi dipende dalla buona volontà!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Riceverai molto presto una bella comunicazione. In amore c’è persino chi ha dovuto scegliere tra due persone o prima faceva il prezioso e ora vuole stringere i tempi!



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