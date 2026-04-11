Meteo, le previsioni per sabato 11 aprile 2026

ROMA – Tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte dell’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Secondo le previsioni di Meteo.it, qualche addensamento in più si segnala al Nord, in particolare tra Piemonte e Liguria, mentre nel corso del pomeriggio locali nuvole potranno svilupparsi anche lungo l’Appennino centro-settentrionale, senza però dar luogo a precipitazioni.

TEMPERATURE FINO A 25 GRADI

Le temperature massime mostrano lievi variazioni: in leggero calo al Nord-Ovest e sulla Sardegna orientale, mentre altrove si mantengono stabili o in lieve aumento. I valori si attestano in generale tra i 20 e i 25 gradi, con punte superiori soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori.

VENTI DEBOLI, SCIROCCO SULLA SARDEGNA

I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali su gran parte del Paese. Un rinforzo più deciso di Scirocco è atteso nel canale di Sardegna, dove il mare tenderà a diventare mosso nel corso della giornata. Condizioni di mare calmo o poco mosso altrove.