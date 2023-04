Millie Bobby Brown si sposa con Jake Bongiovi

ROMA – Giovani, belli, famosi, innamorati e ora prossimi al matrimonio. Parliamo di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi che oggi sui rispettivi profili social hanno annunciato di volersi sposare. La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, 19 anni recentemente compiuti, ha pubblicato una foto in cui appare sorridente insieme al fidanzato, in abito bianco cinta dalle sue braccia: “Ti ho amato per tre estati, ora voglio che sia per sempre“, la frase che accompagna lo scatto, citazione della canzone ‘Lover’ di Taylor Swift.

ECCO CHI È IL PROMESSO SPOSO DI MILLIE BOBBY BROWN, JAKE BONGIOVI

Jake Bongiovi ha appena un anno più della sua fidanzata ed è terzo dei quattro figli della star del rock Jon Bon Jovi. Con Millie Bobby Brown il ragazzo condivide la carriera di attore. Anche sul profilo di lui è comparsa quella che sembra una chiara dichiarazione d’intenti: “Forever“, recita la didascalia di uno scatto simile a quello di Bobby Brown, ma nel quale i due innamorati appaiono di schiena.

QUANDO SI SPOSERANNO MILLIE BOBBY BROWN E JAKE BONGIOVI

Ancora non si sa nulla sulla data del matrimonio di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, ma i fan non vedono l’ora. Sui social nelle ultime ore si stanno moltiplicando i commenti dei tantissimi che che attendono con ansia i fiori d’arancio tra i due.