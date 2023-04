Migranti, Salvini: “Serve almeno un centro rimpatri in ogni regione”

ROMA – “Serve almeno un centro rimpatri per ogni regione“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando a Udine. Il leader della Lega ha quindi richiamato l’Unione europea ai suo doveri in tema di migranti. “È fondamentale che l’Europa si svegli e intervenga: è da anni che chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito. Mille arrivi al giorno noi non siamo assolutamente in grado di sostenerli economicamente, culturalmente e socialmente. Se l’Europa c’è, visto che siamo contribuenti netti per miliardi di euro l’anno, è il momento che lo dimostri, da soli non ce la facciamo”, ha dichiarato.

