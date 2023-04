Ferragnez a Dubai, il video di Vittoria dal gelataio indigna il web

ROMA – I Ferragnez sono in vacanza a Dubai e non mancano le polemiche. A sollevare le critiche dei follower (più di 29 milioni per l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, oltre 14 milioni per il marito rapper Fedez), un video in cui la secondogenita Vittoria è alle prese con un gelato.

IL VIDEO DI VITTORIA CONDIVISIO DA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

“Non l’ha presa bene” è la didascalia che accompagna il video, in cui si vede la famiglia Lucia-Ferragni in fila dal gelataio durante una vacanza a Dubai. La piccola Vittoria aspetta il suo gelato, che le viene porto con un braccio meccanico che, subito, viene sollevato per allontanare il cono dalla bambina. Risate. “Adesso si inc***a”, dicono voci fuori campo, mentre il telefonino riprende la bimba e, accanto, la madre Chiara Ferragni con il primogenito Leone. Il braccio meccanico si abbassa di nuovo verso la piccola, porgendole un cono gelato vuoto. Vittoria, due anni, lo guarda sconsolatissima e lo getta a terra, mettendosi a piangere. Risate generali di chi è vicino a lei.

“SCHERZO DI CATTIVO GUSTO”: CRITICHE AI FERRAGNEZ

Sono quasi novemila i commenti al video sui profili dei Ferragnez, mentre le visualizzazioni hanno oltrepassato il milione e seicentomila. “Questo scherzo è veramente irritante, anche per gli adulti”, scrive l’utente nikiu75, collezionando un plebiscito di ‘mi piace’. Più articolate altre critiche, in cui si sottolinea come la bambina abbia solo due anni e non possa capire lo scherzo subìto. “Forse da parte degli adulti sarebbe opportuno rassicurare i piccoli nel momento in cui accadono queste situazioni e spiegare cosa sta accadendo così da verbalizzare anche le emozioni”, scrive Gaia, mentre ‘le zampette’ scrive: “Bastava inginocchiarsi vicino a vostra figlia e dirle che era uno scherzo, ridere vicino a lei e CON lei. Non DI lei“. “Che tristezza, vi sembra divertente prendere per il c**o una bambina davanti a milioni di persone?”, considera Isabella, mentre Clara scrive: “Fedez, a te piacerà anche auto riprenderti mentre piangi e singhiozzi, ma magari a tua figlia no. Non solo è uno scherzo di m***a che lascerebbe basito e non divertito anche un adulto, non solo non capite che è lontana anni dal capire il sarcasmo, ma ci aggiungi pure il fatto di filmarla ed esibirla alla mercé dei tuoi milioni di follower, ai quali essenzialmente stai dicendo che è ok filmare e pubblicare un bambino durante una crisi. Che tristezza”. Moltissimi i commenti di questo tenore, che puntano il dito sullo straordinario seguito dei Ferragnez, un pubblico sconfinato a cui è data in pasto una bambina piccola in un momento di difficoltà. Non solo. La critica si estende allo stile genitoriale, in un momento storico in cui pedagogisti e psicologi rimarcano l’importanza del saper riconoscere e comprendere le emozioni dei piccoli, dando loro valore e importanza. Non certo deridendo bambini e bambine.

