Covid, 15.746 nuovi casi. Altre 331 vittime

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 15.746 nuovi casi di coronavirus a fronte di 253.100 test. Sono invece 331 i decessi. I nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 per un totale di 3.585. Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento rispetto a ieri. Sono i dati del bollettino quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.