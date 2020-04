Villani (Sip): “Il vaccino arriverà in tempi record”

ROMA – Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in “tempi record”. “Normalmente per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio e’ di 2-3 anni. In quest’occasione penso che i tempi saranno molto molto piu’ brevi, sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un vaccino”. Lo dice Alberto Villani, presidente della societa’ italiana di pediatria, nella consueta conferenza stampa alla Protezione civile.