Coronavirus, trend dei contagi in aumento e 619 morti in un giorno

ROMA – “Il trend di crescita dei contagi mostra oggi un incremento sul valore totale di 4.694 nuove persone contagiate rispetto a ieri” che porta il totale a 152.271, compresi i morti e i guariti. Lo riferisce il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa.

+1.996 ATTUALMENTE POSITIVI, 619 MORTI E 2079 GUARITI

Gli attualmente positivi sono 1.996 pazienti in piu’ rispetto a ieri. Oggi ci sono 619 nuovi deceduti e 2079 guariti in piu’. Prosegue il calo delle persone in terapia intensiva: in totale sono 3.381 i pazienti, 116 in meno rispetto a ieri.