Gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria.

Inghilterra 1837. La giovane principessa Vittoria, appena diciassettenne, si ritrova al centro della lotta dinastica per decidere chi sarà l’erede al trono d’Inghilterra: suo zio, Re William, sta per morire e lei è la sua discendente diretta. Ma è una donna.

The Young Victoria | 21.45

Canale 5

Ciao Darwin – Terre desolate | 21.20

Lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1

Vita da giugla: alla riscossa | 21.15

Maurice, un pinguino campione di Kung Fu allevato da una tigre, insieme ai suoi amici dovra’ difendere la foresta da una banda guidata da un koala, che vuole distruggerla.

La7

I tartassati | 21.15

Film con Totò e Aldo Fabrizi. TV8 L’uomo dalla pistola d’oro | 21.15 Il killer piu’ implacabile del mondo, detto ‘l’uomo dalla pistola d’oro’, viene assoldato da un’organizzazione criminale. evitare il peggio e’ compito di James Bond.

Real Time

Non sapevo di essere incinta| 21.30

Pat era in ottima forma, fino a quando viene ricoverata in ospedale con terribili crampi. La diagnosi è scioccante: la donna è incinta e sta per partorire!