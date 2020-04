Razzi da altri pianeti e supereroi: i sogni dei bambini al tempo del coronavirus

Cester parla di bambini che ha continuato a seguire in un contesto terapeutico via Skype: “Ho notato la progressione dei loro sogni- spiega la psicoterapeuta e pediatra- questo incubo nero che non si capiva bene cosa potesse essere, iniziava via via a prendere forma”. Un esempio viene da una bambina che lamenta di non avere fiato, le manca il respiro: “Il primo sogno che porta conteneva il desiderio di voler tornare a scuola per riabbracciare tutti i suoi compagni. Nello specifico- aggiunge Cester- lei sogna di riabbracciare una sua carissima amica, Stella, una bambina cinese: viene dalla Cina, scura di pelle, e’ una bambina adottiva, e’ stata abbandonata dai genitori forse perche’ erano morti”. Cosa vuole dire la bambina attraverso il suo sogno? “La seduta precedente le ha permesso di poter riabbracciare e tenere stretta a se’ una grande paura, relativa a qualcosa che sta succedendo e che viene dalla Cina. Ma non solo- chiarisce- c’e’ anche il rischio di una perdita. ‘Forse perdero’ mamma e papa’, e forse puo’ essere che muoio anch’io, ma se muoiono anch’io, Anna, dove vado?’, mi chiede la piccola?”.

I bambini hanno saputo dare forma a quell’angoscia senza nome che ha costellato il primo periodo della diffusione del virus. “Riuscire a disegnare, sognare, dare una forma a questa angoscia e’ stato particolarmente significativo. Nei sogni, anche di adolescenti e adulti- continua Di Renzo- abbiamo notato l’amplificazione, grazie al collettivo, di quelli che sono i temi di vulnerabilita’ presenti in ciascun individuo. Anche se i contenuti disegnati a volte sembrano tanto potenti e forti, quasi da spaventare inizialmente, in realta’ indicano una progressione. Quella paura se non fosse stata rappresentata agirebbe all’interno, a livello sintomatico, tanto che la bambina nel momento in cui ha potuto riagganciarsi alla terapeuta e sognare, e’ passata da un sintomo legato al corpo (mancanza di fiato) a qualcosa di rappresentabile e quindi di elaborabile. È necessario che i bambini in questo momento si confrontino con degli adulti che riescano a contenere e a parlare di queste ansie, non amplificando la loro paura. Dobbiamo mettere una cornice a tutto questo ed evitare di fare ogni giorno, ogni momento, l’elenco delle persone che vengono a mancare. Consentiamo ai bambini di parlare– consiglia la responsabile dell’IdO- perche’ non tutti i piccoli hanno bisogno di terapia, pero’ della funzione adulta tutti ne hanno una necessita’ assoluta”.

Ad illuminare il mondo degli adulti c’e’ anche la storia di un’altra bambina, con un quoziente intellettivo un pochino intaccato ma una grande capacita’ di giocare: “È stata adottata da una famiglia deliziosa e il papa’, che aveva perso in passato il padre, in questa emergenza perde pure la madre. Il dolore dei genitori e’ enorme. La bambina allora inizia ad organizzare un gioco durante una seduta via Skype insieme ai genitori. Prende un tubo e lo aggancia a una specie di casetta- descrive la pediatra- riempie di coperte questa casetta e dice: ‘Io sto dentro perche’ comunque dentro noi siamo una famiglia’. Questo contenuto esprime il trauma della piccola, ma da’ anche figurabilita’ al dolore dei genitori. La piccola nel suo gioco mostra la necessita’ di proteggere una casa molto esposta che doveva essere piu’ coperta, contenuta. Non era solo la sua casetta, ma anche quella in cui c’era la perdita della nonna paterna. Era la casa del papa’, che in questo momento era esattamente nella sua stessa condizione. Loro stavano provando lo stesso dolore- fa presente Cester- con la differenza che in questo momento era la piccola a dare una chiave di accesso a un dolore, che per il papa’ ancora non era esprimibile in un’altra maniera. Con il giusto sguardo i piccoli possono darci una mano– ricorda la pediatra- non sono solo un qualcosa che noi dobbiamo accudire in maniera monodirezionale. Noi possiamo ricevere molto da loro”.

Di Renzo ne avrebbe tante di immagini da descrivere, ma ne sceglie una per tutte: un sogno che inizia con una distruzione. “Tutti stanno morendo e poi dalle fiamme emerge la figura di un nonno che non c’e’ piu’ e che consegna alla bambina un libro sopravvissuto alle fiamme: ‘Il paradiso e’ per sempre’ di James Ellroy. Questo sogno e’ un monito che ci dice ‘Ascoltiamo di piu’ i bambini, considerando che ci stanno fornendo dei contenuti che possono aiutare noi adulti'”. In che modo? “I bambini sono piu’ vicini alla dimensione inconscia e hanno piu’ facilita’ a immaginare. Questo processo immaginativo e’ un grande strumento preventivo per evitare che si strutturi il trauma”.

Alcuni bambini sono riusciti a dare forma a questa angoscia collettiva del virus invisibile, sognando sia razzi che arrivano da non si sa dove che eroi. “Un bambino ha disegnato, infatti, un mega personaggio che ingloba tutto il mondo, come a dire che la minaccia e’ veramente planetaria. Tutto c’e’ dentro- sorride Di Renzo- l’eroe, il supereroe buono e quello cattivo. È l’elemento sopranaturale che noi adulti definiremmo con il divino o il trascendente, mentre per il bambino e’ il supereroe. Mi sembra che l’immagine di questo personaggio che sovrasta il mondo sia meno distruttiva rispetto ai sogni e ai disegni fatti in precedenza. Segna il passaggio- conclude Di Renzo- da una distruzione a un’entita’ immobile che sovrasta il mondo. Poi vedremo cosa accadra’“.