mercoledì 11 Marzo 2026

Agli Stati Uniti la guerra all’Iran costa almeno 2 miliardi di dollari al giorno

Anzi, ad essere precisi: solo per i primi 6 giorni è costata oltre 11,3 miliardi di dollari. Lo ha comunicato il Pentagono al Congresso. Ed è una stima al ribasso che non conteggia molte spese correlate

Data pubblicazione: 11-3-2026 ore 22:55Ultimo aggiornamento: 11-3-2026 ore 22:55

ROMA – Solo per i primi 6 giorni di attacchi all’Iran, la guerra è costata agli Stati Uniti oltre 11,3 miliardi di dollari. E’ la cifra, approssimata molto per difetto, che ha comunicato il Pentagono al Congresso durante un briefing a porte chiuse a Capitol Hill. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che questa stima non include molte delle spese associate all’operazione, giunta ormai al suo dodicesimo giorno.

Si prevede quindi che il costo finale per i contribuenti americani sarà molto più elevato, scrive il Nyt.

