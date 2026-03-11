All’AntiGallery Roma finissage per la mostra ‘La metamorfica natura del Rosso’

ROMA – Appassionati di fotografia, esperti di immagini, ma anche persone curiose di tutte le età hanno visitato la mostra ‘La metamorfica natura del Rosso’, 25esimo appuntamento all’AntiGallery, nel cuore del rione Monti, della rassegna ‘FotograficaMonti’, curata dal 2019 da Barbara Martusciello.

Inaugurata lo scorso 21 gennaio e conclusa ieri, la collettiva ha esposto le opere degli artisti e artiste Raffaele Alecci, Alessandro Cidda, Fabio De Benedittis, Anna Del Vecchio, Roberto Petitti e Matilde Ricci. Un’immersione nel colore Rosso che ha attirato un pubblico eterogeneo e sempre più numeroso. “Questa mostra è andata molto bene, i visitatori aumentano e sono sempre più affezionati a questi appuntamenti. L’idea della rassegna è proprio quella di attirare una platea di visitatori più varia possibile, sensibilizzando i più giovani grazie al linguaggio diretto della fotografia”, ha raccontato Martusciello all’agenzia Dire.

È così che lo spazio dell’AntiGallery si è proposto nel tempo come riferimento per autori e autrici spesso emergenti, capaci di interpretare il presente attraverso un linguaggio artistico rinnovato. Come nel caso della mostra dedicata al tema del Rosso.

“Nella sua ‘Teoria dei colori’, Goethe scriveva che il rosso è ‘bello, nobile e dà un’impressione di gravità e dignità’, ed è anche quello che più di ogni altro condensa la tensione tra sacro e profano, tra vita e morte, tra attrazione e pericolo, tra passione che travolge e dolore, tra energia e ferita. Mai come oggi questa tinta e le sue sfaccettature e talvolta contrapposizioni figurali sembra adeguata a rappresentare i nostri complessi, contraddittori, dismisurati tempi contemporanei”, ha spiegato la curatrice, che ha aggiunto: “Questa mostra e gli artisti coinvolti esplorano attraverso il mezzo e il linguaggio fotografico, ognuno con il proprio, peculiare linguaggio visivo e poetico, tale ambivalenza, testimoniando la metamorfica natura del rosso”.

Domani, giovedì 12 marzo, Antigallery inaugurerà una nuova mostra, questa volta dedicata all’universo dei tatuaggi. ‘Tattoo photo art show’, questo il titolo dell’esposizione, indaga la produzione legata alla cultura visiva e alla pratica del tatuaggio attraverso i lavori e la storia dello Yama Tattoo studio di Roma, storica attività nel Rione Monti aperta dall’artista e tatuatore Welt nel 2008.

La collettiva, curata da Martusciello con lo stesso Yama Tattoo studio, espone opere originali del fondatore Welt e dei suoi collaboratori Silvia Akuma, Valerio Scissor e Kimbo e una serie fotografica di Serena D’Atlo. L’appuntamento è alle 18.30 in piazza degli Zingari 3.