“Mi vuoi più suora o pornodiva?”, Annalisa svela il mistero dei cartelloni apparsi a Milano e annuncia la sua “Canzone estiva”

ROMA – “Canzone estiva” è il titolo del brano inedito di Annalisa, che a sorpresa esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy). “Questa non è una canzone estiva. Ma si chiama così”, scrive la cantante su Instagram pubblicando la copertina del pezzo, in cui la vediamo con abiti da suora. Negli ultimi giorni, a Milano era apparso un cartellone con la scritta “Mi vuoi più suora o pornodiva?” e in tanti si erano domandati a che cosa si riferisse. Ora arriva la risposta. Il cartellone riportava anche un Qr Code per votare tra le due scelte.

Giorni fa, appare un cartellone a Milano, con la seguente domanda: “Mi vuoi più suora o pornodiva?” A seguire viene riportato un QR code, che invitava a votare al seguente sondaggio. pic.twitter.com/keAutX5ZRz — Annalisa Music Update (@AnnalisaUpdate) March 10, 2026

Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico.

Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.

Da qui l’idea della provocazione di “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo.

LO SPOILER DEL TESTO

Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi osserva.

“E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva”

E se anche il titolo gioca e confonde le aspettative, il brano si muove su un’intensità ritmica che passa da vuoti intensi a pieni dagli ampi spazi, pensati immaginando l’interazione dal palco tra pubblico e artista, rimanendo volutamente personale, indecifrabile.

IL TOUR DI ANNALISA

Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il Capitolo II del tour Ma noi siamo fuoco che vede già alcune date sold out che raddoppiano. Questo secondo capitolo è la seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra novembre e dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album “Ma io sono fuoco” vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia.

Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners).