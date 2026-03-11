‘La prevenzione come pilastro di longevità’, al ministero il corso dell’Omceo di Roma

ROMA – Nel contesto sanitario contemporaneo, l’alimentazione non è più vista come un semplice mezzo di sostentamento, ma come una vera e propria determinante di salute, in grado di influenzare positivamente l’aspettativa e la qualità della vita.

La crescente incidenza delle malattie non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e i tumori, ha spinto le istituzioni a promuovere modelli alimentari sani e comportamenti preventivi. In questo quadro, la Dieta Mediterranea emerge come uno degli strumenti più efficaci per combattere queste patologie e garantire una vita lunga e sana.

Se n’è discusso oggi a Roma in occasione del corso di formazione ECM dal titolo ‘Alimentazione e salute: la prevenzione come pilastro di longevità e benessere’, organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma presso l’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero.

All’evento, che ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e professionisti del settore, hanno preso parte anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. “L’alimentazione è la base di uno stile di vita sano che previene le patologie e promuove il benessere- ha detto Lollobrigida- La scuola, i medici e la comunità devono collaborare per fornire ai giovani i giusti consigli per una vita lunga e sana”.

Gemmato ha messo in luce l’impegno del ministero nella prevenzione, dichiarando che “l’investimento in prevenzione è fondamentale per la sostenibilità del nostro sistema sanitario”. Ha poi evidenziato come l’adozione di corretti stili di vita alimentari, in particolare la Dieta Mediterranea, sia “essenziale per prevenire le malattie legate all’invecchiamento e alle comorbidità”. Infine, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma, con cui condivide una “visione comune per la promozione della salute”.

Il presidente dei medici capitolini Magi ha invece posto l’accento sulla necessità di diffondere una cultura della prevenzione per sostenere un sistema sanitario nazionale sostenibile. “Le cure, soprattutto quelle innovative, hanno costi elevati- ha sottolineato- Prevenire le patologie permette di alleggerire il sistema e garantire risorse per il futuro”. Magi ha poi sottolineato che una sana alimentazione deve essere vista come una “medicina quotidiana, in grado di prevenire malattie che comportano ingenti costi per il sistema sanitario”.

La dottoressa Maria Grazia Tarsitano, responsabile della Formazione ECM dell’Ordine dei Medici di Roma, ha infine concluso ricordando l’importanza della formazione continua per i professionisti del settore. “L’educazione alla prevenzione deve diventare un pilastro della salute pubblica. Oggi siamo qui per formare i medici e offrire loro gli strumenti necessari per promuovere corretti stili di vita”, ha dichiarato, sottolineando che nel 2025 l’Ordine prevede di formare oltre 9.300 medici.