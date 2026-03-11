Carlo Acutis, la vita del primo santo “millenial” diventa un film per la tv: al via le riprese di “Il mio nome è Carlo”

Foto dal profilo X di Mediaset

ROMA – È stato battuto a Milano il primo ciak de “Il mio nome è Carlo”, il film tv che racconterà la vita del giovane milanese morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV. Il set della fiction diretta da Giacomo Campiotti, dopo le riprese nella città dove il ragazzo è cresciuto, si sposterà ad Assisi, luogo profondamente legato alla sua spiritualità e oggi meta di pellegrinaggio. “Il mio nome è Carlo”, coproduzione RTI – Skipless Italia, andrà in onda prossimamente su Canale 5.

IL FILM: TRE MOMENTI FONDAMENTALI NELLA VITA DI CARLO

Scritto da Giacomo Campiotti e Carlo Mazzotta, “Il mio nome è Carlo” racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Impara da autodidatta a programmare e crea siti web, soprattutto uno dedicato ai miracoli eucaristici, con l’obiettivo di diffondere la fede con un linguaggio contemporaneo. Solitamente scherzava definendosi “l’influencer di Dio”.

Il film ne ripercorre tre momenti fondamentali: il bambino di sei anni, già animato da una sensibilità spirituale fuori dal comune; il ragazzo di undici anni, curioso e brillante; e il quindicenne al suo primo anno di liceo, consapevole e determinato, capace di vivere la quotidianità con uno sguardo straordinario. “Il mio nome è Carlo” propone così il ritratto intimo e contemporaneo di un adolescente del nostro tempo, diventato un punto di riferimento per milioni di giovani nel mondo.

IL PROTAGONISTA: SAMUELE CARRINO

Protagonisti sono Samuele Carrino, nel ruolo di Carlo quindicenne, e Lucia Mascino, che interpreta la madre Antonia Salzano.

Il 16enne è già stato apprezzato da pubblico e critica per la sua straordinaria interpretazione ne “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, pellicola che racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, 15enne che si tolse la vita dopo una lunga serie di episodi di bullismo.