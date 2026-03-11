mercoledì 11 Marzo 2026

VIDEO| Referendum, il ministro Valditara: “Bene i dibattiti a scuola ma con par condicio”

Il ministro dell'Istruzione e del merito: "Le scuole sono pagate dai cittadini, non dalla Cgil, dal Pd, dalla Lega... insegnino il pluralismo e mai l'indottrinamento"

di Diego GiorgiData pubblicazione: 11-3-2026 ore 14:53Ultimo aggiornamento: 11-3-2026 ore 14:56

FIRENZE – “Nelle scuole si può ovviamente discutere delle tematiche referendarie. Anzi, va benissimo”, ma va fatto “nel rispetto della par condicio”. Lo sottolinea il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione di Didacta, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Come succede con l’istituto della par condicio per la stampa, osserva, “non vedo perché le scuole pagate dai contribuenti non debbano attenersi al fatto che se ci sono le ragioni del no, ci debbono essere anche quelle del sì e viceversa”.

Le scuole, prosegue il ministro, “servono a sviluppare lo spirito critico, non a indottrinare i nostri studenti”. Anche perché, ribadisce, “le scuole sono pagate dai cittadini, non dalla Cgil, dal Pd, dalla Lega né da nessun partito politico. Quindi è giusto che insegnino la libertà, lo spirito critico, il pluralismo e mai la faziosità e l’indottrinamento”.

Leggi anche

Uccise la compagna ma non può essere processato perchè “non ricorda nulla”. Ira famiglia: “Che sceneggiata”

di Marcella Piretti

Digital Cup 2026 a Coverciano: arriva la quinta edizione tra sport, innovazione e solidarietà

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»