VIDEO| Il movimento “Duce”, la chat “Youth rosetana”: arresti e perquisizioni a neofascisti tra Teramo e Pesaro

ROMA – Si facevano chiamare “Gioventù fascista rosetana”, pianificavano pestaggi contro migranti e comunità rom, azioni violente contro i centro di accoglienza e non disdegnavano raid diretti anche alle forze dell’ordine: una rete di militanti di estrema destra è stata smantellata dai carabinieri a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo e Pesaro.

All’alba di oggi, mercoledì 11 marzo, i militari del Comando Provinciale di Teramo e della Compagnia di Pesaro hanno eseguito 8 misure cautelari e 17 perquisizioni nei confronti di soggetti indagati per un lungo elenco di reati: istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa; lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, accensione pericolosa di fuochi, porto abusivo di armi e violazione del Daspo.

IL MOVIMENTO ‘IL DUCE’ E LA CHAT ‘YOUTH ROSETANA’

Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Teramo a seguito di indagini che hanno portato alla scoperta di un sedicente movimento di matrice neofascista chiamato “Il Duce”. I suoi aderenti per comunicare usavano una chat a sua volta denominata “Youth rosetana” i cui partecipanti si appellavano appunto “Gioventù fascista rosetana”.

DALL’AGGRESSIONE DEGLI ULTRAS ALLE VOLANTI ALLA SCOPERTA DELLA RETE CRIMINALE RAZZISTA

La rete criminale è stata portata alla luce a seguito di indagini sugli assalti di un gruppo di ultras contro tre auto dei Carabinieri, risalente all’8 ottobre scorso, al termine della partita di basket tra Roseto e Pesaro. L’aggressione è avvenuta nell’area del palazzetto della città abruzzese, quando un gruppo di ultras a volto coperto aveva attaccato tre pattuglie dei carabinieri, utilizzando mazze e pietre. In particolare durante l’azione violente, tre ultras frantumarono con delle mazze il lunotto posteriore di un’auto dei Carabinieri, mentre i militari stavano all’interno del mezzo.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE

Le indagini sugli ultras coinvolti, a partire dall’analisi dei telefoni cellulari sequestrati, hanno portato al loro collegamento al gruppo organizzato che programmava azioni violente contro immigrati e strutture di accoglienza per migranti. Di qui l’intervento dell’autorità giudiziaria e all’esecuzione delle misure cautelari nei confronti degli indagati. In dettaglio: le misure hanno riguardato un arresto in carcere, tre ai domiciliari e 4 obblighi di firma e dimora. L’operazione, svolta a Roseto degli Abruzzi e Pesaro, ha infine coinvolto più unità cinofile e un elicottero.

