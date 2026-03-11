mercoledì 11 Marzo 2026

Aumenti incontrollati benzina? Meloni minaccia gli eventuali speculatori: “Gli faremo pagare più tasse”

Parlando davanti al Senato, Giorgia Meloni ha spiegato che il governo potrebbe attivare uno speciale meccanismo per calmierare l'aumento dei prezzi dei carburanti

Data pubblicazione: 11-3-2026

ROMA – “Sui carburanti stiamo valutando anche di attivare il meccanismo delle cosiddette ‘accise mobili’ che questo Governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023, nel caso i prezzi aumentassero in modo stabile. Come sapete, il meccanismo – la cui attivazione è stata peraltro chiesta anche da parte dell’opposizione – consente di utilizzare la parte di maggiore Iva derivante dall’aumento dei prezzi per ridurre le accise. È lo strumento della sterilizzazione che era presente anche nel nostro programma, e la sua attivazione è tra le contromisure che siamo chiaramente pronti a prendere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato sul prossimo Consiglio europeo e sull’evoluzione della crisi in Medio Oriente.

“STATE ATTENTI, AUMENTO TASSE AD AZIENDE CHE SPECULANO”

“Riguardo l’attuale aumento dei prezzi dei carburanti, il messaggio che voglio dare, agli italiani ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese, è: consiglio prudenza, perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi, compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato sul prossimo Consiglio europeo e sull’evoluzione della crisi in Medio Oriente.

